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Украина закачала в ПХГ более 12,3 миллиарда кубов газа

На Украине закачали в подземные хранилища более 12,3 миллиарда кубометров газа, готовясь к предстоящему отопительному сезону. Такие данные привёл министр энергетики Герман Галущенко, передает «Прайм».

Украина закачала в ПХГ более 12,3 миллиарда кубов газа
© globallookpress.com

«Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища», - заявил Галущенко.

Он утверждает, что треть добычи на Украине обеспечивают месторождения в Полтавской области. Предприятия по добыче газа оборудованы дизельными установками.

Всего на Украине планируют накопить 14 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона 2023-2024 годов.

Ранее в Киеве признали, что не смогут восстановить все поврежденные энергетические объекты до отопительного сезона. Глава «Укрэнерго» заявил, что разрушено «от трети до половины энергосистемы».

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