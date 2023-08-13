Украина закачала в ПХГ более 12,3 миллиарда кубов газа
На Украине закачали в подземные хранилища более 12,3 миллиарда кубометров газа, готовясь к предстоящему отопительному сезону. Такие данные привёл министр энергетики Герман Галущенко, передает «Прайм».
«Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища», - заявил Галущенко.
Он утверждает, что треть добычи на Украине обеспечивают месторождения в Полтавской области. Предприятия по добыче газа оборудованы дизельными установками.
Всего на Украине планируют накопить 14 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона 2023-2024 годов.
Ранее в Киеве признали, что не смогут восстановить все поврежденные энергетические объекты до отопительного сезона. Глава «Укрэнерго» заявил, что разрушено «от трети до половины энергосистемы».