В России снизились цены производителей на картофель

"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года. На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно", - сообщили в пресс-службе.