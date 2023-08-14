Эксперт спрогнозировал газ дороже тысячи долларов

Старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин предупредил, что цены на газ вернутся к показателю выше тысячи долларов за тысячу кубометров, если забастовки в Австралии остановят производство сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

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9 августа стоимость газа на лондонской бирже ICE впервые со второй половины июня преодолела отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Во время торгов котировки росли на 40 процентов, вплотную приближаясь к цене в 500 долларов.

По словам Тимонина, такие цены в четыре раза ниже показателей первой половины августа 2022-го, но в два раза выше, чем в среднем в последний месяц лета 2017-2021 годов.

Эксперт объяснил рост цен угрозой забастовок рабочих на заводах по производству СПГ компаний Woodside и Chevron в Австралии, одних из крупнейших экспортеров в мире.

Тимонин считает, что из-за остановки заводов возникнут проблемы с поставкой примерно десяти процентов мирового экспорта СПГ. Глобальный рынок может потерять около 50 миллиардов кубометров газа в год, а котировки на рынках Европы и Азии вернуться к рекордным показателям.