Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 14 августа превысил 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала американская валюта торговалась по 100,5 рубля, а евро вплотную приблизился к 110 рублям. Юань стоил 13,7 рубля.

На рубль продолжает давить дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванный сокращением экспортной выручки и восстановлением импорта, рассказал РБК эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.