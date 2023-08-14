Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:02 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,44% - до 3 200,82 пункта. К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 3 202,97 пункта (+1,5%), индекс РТС находился на уровне 1 003,09 пункта (+0,22%).