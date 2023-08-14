Курс юаня рухнул до минимума этого года

Китайский юань продемонстрировал снижение до минимального значения с начала 2023 года. Причина — снижение экономических показателей Китая, пишет Bloomberg.

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В понедельник, 14 августа, курс юаня упал на 0,3%, до 7,2816 за доллар. В июне он снизился до уровня в 7,2857 (предыдущий минимум).

В целом за год курс данной валюты упал приблизительно на 5%.

Рубль по отношению к юаню при этом падает. В настоящее время на Мосбирже китайская валюта торгуется по 13,8 рубля.

Агентство также обращает внимание на снижение китайских акций. Индекс CSI 300 показал снижение на 1,8%. Доходность 10-летних облигаций КНР упала на один базисный пункт, до 2,62%, почти достигнув минимального в этом году уровня в 2,59%.

В прошлом месяце экспорт КНР уменьшился на 14,5% год к году, до $281,8 млрд. По итогам июня он упал на 12,4%. Импорт сократился на 12,4%, до $201,2 млрд. При этом в июне он снизился на 6,8%.

Профицит торговли страны уменьшился на 20,4%, до $80,6 млрд.