Доллар упал ниже 100 рублей после анонса заседания ЦБ
На фоне сообщения Центрального Банка России о внеочередном заседании по ключевой ставке, курс доллара США на Мосбирже упал ниже 100 рублей. Об этом сообщает РБК.
По состоянию на 17:18 мск курс доллара на Мосбирже равнялся 99,75 рублям. При этом ранее курс доллара поднимался до 101,75 рубля. Кроме того, курс евро также снизился до 108,65 рублей.
Ранее Центральный Банк России объявил о проведении внеочередного заседания Совета директоров по ключевой ставке.
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