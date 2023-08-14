Доллар упал ниже 100 рублей после анонса заседания ЦБ

На фоне сообщения Центрального Банка России о внеочередном заседании по ключевой ставке, курс доллара США на Мосбирже упал ниже 100 рублей. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 17:18 мск курс доллара на Мосбирже равнялся 99,75 рублям. При этом ранее курс доллара поднимался до 101,75 рубля. Кроме того, курс евро также снизился до 108,65 рублей.