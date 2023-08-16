Рекордную закупку Китая иранской нефтью объяснили

«Скорее, происходит выдавливание других производителей нефти с китайского рынка. Для Китая Россия и Иран — самые выгодные поставщики. Обе страны предоставляют уже не такие большие, но все же существенные скидки, потому Пекину нет смысла отказываться от чего то одного. Какой смысл, если можно взять и иранскую, и российскую нефть, отказавшись, например, от американской или ближневосточной? Китай просто максимизирует выгоды, приобретая всю дешевую нефть», — уверен Юшков.