Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укрепился на фоне решении Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 1,57%, до 96,13 руб., евро - на 1,93%, до 104,99 руб. Курс юаня к рублю находился на уровне 13,157 руб. (-1,74%), свидетельствуют данные торгов на 10:28 мск.

Согласно данным на 10:30 мск, доллар ускорил снижение до 2,25% и находился на уровне 95,47 руб., евро торговался на уровне 104,29 руб. (-2,58%). Юань находился на отметке 13,06 руб. (-2,46%).

К 10:45 мск курс доллара на Московской бирже резко замедлил снижение и находился на отметке 97,07 руб. (-0,61%), евро снижался на 0,96%, до 106,03 руб. В то же время юань терял 0,87%, опускаясь до отметки 13,274 руб.