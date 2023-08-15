Кандидат в БРИКС столкнулся с повышением цен на 20 процентов за одну ночь

Стоимость большинства товаров в Аргентине всего за одну ночь выросла в среднем на 20 процентов после того, как уходящее правительство объявило о девальвации песо на 18 процентов и повышении ключевой ставки с 97 процентов до 118 процентов. Об этом со ссылкой на данные магазинов и крупных ретейлеров пишет Bloomberg.

Так, MacStation, официальный дистрибьютор техники Apple в стране, поднял цены на четверть, а сайт электронной коммерции Precialo сообщил, что стоимость холодильников, стиральных машин и телевизоров выросла более чем на 20 процентов.

При этом в июне инфляция в стране, которая считается первым претендентом на членство в БРИКС, и так достигла 115 процентов. По оценке экспертов, девальвация только ухудшит положение дел.

Владельцы малого бизнеса утверждают, что получили уведомления от поставщиков о соответствующем росте цен, и теперь вынуждены будут переписать ценники на товарах. Отдельные продавцы автозапчастей приостановили продажу до тех пор, пока ситуация с ценами не проясниться. Туалетная бумага также начала пропадать из продажи.

Эксперты связывают неожиданную девальвацию с поражением правящей партии на воскресных праймериз. Она заняла только третье место, а в лидеры с результатом 30,5 процента неожиданно выбился ультраправый кандидат от либертарианцев Хавьер Милей.

Он отрицает глобальное потепление, предлагает легализовать продажу органов и отказаться от песо. На его смену, по мнению Милея, должен прийти американский доллар. Возможная победа такого кандидата, по всей видимости, привела к резкому оттоку капитала, что и заставило власти пойти на крайние меры. Правительство признало, что международные резервы страны находятся на минимуме за последние 17 лет, поэтому у него нет возможности поддерживать завышенный курс.