К середине дня вторника, 15 августа, курс доллара превысил 99 рублей. На ослабление рубля не повлияло решение совета директоров Центробанка, который резко поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс евро превысил 108 рублей. С начала дня обе валюты прибавляют более процента, однако еще не достигли максимумов понедельника, которые фиксировались до заявления о внеочередном заседании совета директоров ЦБ.
Центробанк объяснил свои действия возникшими рисками для ценовой стабильности из-за динамики курса рубля и не исключил дальнейшего повышения ставки на следующих заседаниях.
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