Стоимость газа на биржах Европы выросла во вторник, 15 августа, почти на 15%. Он этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, к 15:34 мск они поднялись с отметки $426,2, зафиксированной в начале торгов, до $449,4.

Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла $391,7 за тысячу кубометров. Рост составил 14,8%.

По мнению экспертов, тренд на повышение цен на газ является краткосрочным. Он вызван погодными явлениями - жарой и слабым ветром, а также опасениями участников рынка на фоне возможных забастовок в газовом секторе в Австралии.