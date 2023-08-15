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Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ в августе

Минфин России принял решение не проводить 16 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа на фоне возросшей волатильности на финансовых рынках. Об этом сообщается сайте ведомства.

Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ в августе
© РИА Новости

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в тексте.

Напомним, что последний раз Минфин брал перерыв в размещении гособлигаций в сентябре-октябре 2022 года. Тогда причиной также стала волатильность на финансовых рынках.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12% годовых. Данный уровень является максимальным с мая 2022 года.

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