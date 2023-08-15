Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ в августе

Минфин России принял решение не проводить 16 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа на фоне возросшей волатильности на финансовых рынках. Об этом сообщается сайте ведомства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в тексте.

Напомним, что последний раз Минфин брал перерыв в размещении гособлигаций в сентябре-октябре 2022 года. Тогда причиной также стала волатильность на финансовых рынках.