Экономист заявил, что Запад больше не будет вводить санкции против РФ

Запад не будет вводить новые санкционные меры против РФ, считает экономист Алексей Зубец. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что уже введенные ограничения сохранятся, но ужесточаться они не будут. По его мнению, Запад будет и дальше оказывать давление на Россию, но при этом ситуация на мировом рынке будет достаточно стабильной.

Зубец объяснил, что устанавливать новые антироссийские санкции нет смысла, поскольку все ограничения вводились, чтобы поддержать Киев. Однако ВСУ так и не показали хороших результатов в рамках боевых действий, на фоне чего санкционные меры потеряли эффективность, резюмировал экономист.

Ранее в США признали прочность российской экономики перед лицом санкций. СМИ писали, что план Запада "быстро поставить российскую экономику на колени" изначально был тупиковым.

8 августа Великобритания расширила санкции против РФ, внеся в соответствующий список 19 новых позиций. Под ограничительные меры подпали разработчик электроники "СМТ-АйЛогик", компанию Stout, поставщик электронных компонентов "ТестКомплект" и другие компании, а также юридические лица других стран.