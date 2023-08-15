Рубль перешел к росту на Мосбирже

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже перешел к росту, доллар опустился ниже 97 рублей, евро - ниже 106 рублей, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:38 мск, курс доллара снижается на 0,95%, до 96,74 рубля, евро - на 1,21%, до 105,76 рубля, юань находится на отметке 13,209 рубля (-1,35%).

К 18:51 мск курс доллара немного замедлил снижение и теряет 0,49%, опускаясь до 97,18 рубля, евро снижается на 0,7%, до 106,3 рубля, юань находится на отметке 13,259 рубля (-0,98%).