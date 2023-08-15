Абсолютный рекорд активности физлиц на Мосбирже был зафиксирован в понедельник

Активность частных инвесторов на Московской бирже 14 августа достигла абсолютного рекорда.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Отмечается, что 14 августа сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек, объём торгов составил 240 млрд рублей.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ранее посоветовал не спешить с обменом небольших сумм долларов или евро.