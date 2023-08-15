Активность частных инвесторов на Мосбирже 14 августа достигла рекорда

Московская биржа 14 августа 2023 года зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов - сделки в этот день совершали более 1,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Как отметила биржа, объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов - 66,5%, а доля вечерней сессии - 14,3%.

В десятку регионов по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%), Краснодарский край (2,7%), Республика Татарстан (2,7%), Пензенская область (2,5%), Свердловская область (2,4%), а также Республика Башкортостан (2%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с которых 14 августа частные инвесторы совершали сделки на рынке акций, составило 81,5 тыс.

Рынок акций Московской биржи предоставляет возможность инвесторам заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов: торги проводятся с 09:50 до 23:50 мск.

О бирже

Московская биржа - крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.