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В Аргентине запретили экспорт мяса в попытке сдержать цены на внутреннем рынке

Правительство Аргентины на 15 дней запретило экспорт говядины, чтобы попытаться сдержать рост цен после девальвации песо. Об этом сообщил телеканал TN.

В Аргентине запретили экспорт мяса
© РИА Новости

По данным его источников, власти не будут выдавать разрешения на экспорт до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с производителями о сдерживании цен.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых выбирали кандидатов для участия в выборах президента 22 октября. Больше всего голосов получил лидер Либертарианской партии Хавьер Милей, предлагающий упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и перейти от песо к доллару. На следующий день официальный курс аргентинский валюты упал на 22%.

Из-за действующих в Аргентине валютных ограничений в стране существуют несколько видов курса доллара. Курсы американской валюты, используемые на финансовом и черном рынке, также сильно выросли после праймериз.