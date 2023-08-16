Биржевая цена летнего дизеля установила новый рекорд

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России непрерывно растет с начала августа. По итогам торгов в среду его цена впервые поднялась выше 66 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,49%, до 66,926 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Стоимость этого вида топлива держится на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость топочного мазута также обновила рекорд - она увеличилась на 0,73%, до 35,411 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 15 августа, - 35,154 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,08%, до 62,434 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,77%, до 69,329 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 0,86%, до 67,111 тыс. рублей за тонну.