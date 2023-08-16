Курс доллара начал падать

Курс доллара на Московской бирже начал падать. В ходе торгов 16 августа американская валюта подешевела до 95,75 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов стоимость доллара составляла 98,86 рубля. На минимуме курс падал до 95,35 рубля, с начала дня доллар потерял порядка 1,7 рубля. Евро тем временем опустился ниже планки в 105 рублей, валюта подешевела до уровня в 104,1 рубля, в то время как утром торговалась по 105,3 рубля.

Рубль укрепляется на фоне возможного ужесточения контроля за движением капитала. По данным Bloomberg, власти и бизнес обсуждают возврат обязательной продажи экспортной выручки. Новая встреча по этому вопросу может состояться в конце текущей недели.

По информации Financial Times, президент России Владимир Путин 16 августа проведет экстренную встречу с представителями Минфина. На ней обсудят ужесточение валютного контроля на фоне резкого ослабления рубля. В качестве меры по укреплению национальной валюты экспортеров могут обязать продавать до 80 процентов валютной выручки в течение 90 дней. За отказ компании будут лишать государственных субсидий.