Доллар продолжил падение
Курс доллара продолжил падать на торгах 16 августа, американская валюта опустилась ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 17:45 по московскому времени доллар упал на 2,42 рубля до 94,67 рублей. Евро в то же время торговался по 103,31 рубля, потеряв 2,71 рубля. Курс юаня составлял 12,92 рубля (минус 33 копейки).
Ранее ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов до 12% годовых, что стало максимумом с мая 2022 года. Также с 10 августа и до конца 2023 года приостановлена покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Данную меру в Банке России приняли с целью снижения волатильности.
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