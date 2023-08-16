Доллар продолжил падение

Курс доллара продолжил падать на торгах 16 августа, американская валюта опустилась ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 17:45 по московскому времени доллар упал на 2,42 рубля до 94,67 рублей. Евро в то же время торговался по 103,31 рубля, потеряв 2,71 рубля. Курс юаня составлял 12,92 рубля (минус 33 копейки).