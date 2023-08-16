Цены на баранину резко выросли

В производстве пищевых продуктов в июле зафиксирован резкий рост на парное, остывшее и охлажденное мясо домашних овец и баранов, его стоимость выросла на 21,3 процента. Об этом 16 августа говорится в подготовленном Росстатом материале «Об индексе цен производителей промышленных товаров в июле 2023 года».

Согласно данным ведомства, также отмечен рост цен на не включенные в другие группы (прочие) продукты из рыбы (18,9 процента), на жмых и остатки растительных жиров или масел (15,9), на мороженые ракообразные (13,6), на лапшу (12,4-) и на рыбное филе (9,3).

А в производстве лекарств отмечено увеличение стоимости аспирина (в перерасчете на 10 таблеток по 500 мг — на 19,5 процента), на бромгексин (14,6) и противомикробные препараты (на 7,8).