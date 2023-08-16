Бензин в России продолжает дорожать
С 7 по 14 августа в России продолжился рост стоимости бензина, за неделю топливо выросло в цене на 0,5 процента. Об этом 16 августа говорится в материале Росстата «Об объеме производства нефтепродуктов с 7 по 13 августа 2023 года и потребительских ценах на них».
Согласно данным ведомства, цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выросли на 0,5 процента, а на Аи-98 и выше — на 0,8 процента. При этом стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7 процента.
Сообщается, что рост имел место в 82 российских регионах, наибольшие темпы зафиксированы в Чечне — там топливо подорожало на два процента. В Москве цена на него за неделю выросла на 0,4 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,6 процента.
При этом на 14 августа в России установились следующие средние потребительские цены на бензин и ДТ: Аи-92 — 49,99 рубля, Аи-95 — 54,58я, Аи-98 и выше — 65,34, дизельное топливо — 59,27 рубля.
Ранее сообщалось, что в Центробанке спрогнозировали ускорение инфляции. Отмечается, что с поправкой на сезонность цены в июле выросли на 0,96 процента, в то время как в июне лишь на 0,45 процента. При этом в среднем в мае — июле месячный прирост составлял 0,61 процента, что в годовом выражении превышает 4 процента.