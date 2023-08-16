Стало известно, какие продукты подорожали за неделю в России

В России в период с 8 по 14 августа подорожали многие продовольственные товары. В частности, цены выросли на свинину, мясо кур, гречку и подсолнечное масло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, свинина за неделю подорожала в среднем на 1,54%, мясо кур - на 1,53%. В общей сложности, за 7,5 месяцев цены на эти продукты выросли на 5,89% и на 14,56% соответственно.

В Росстате пояснили, что цена свинины выросла в 69 субъектах РФ. Еще в 9 регионах она не изменилась, а в пяти - даже снизилась. Схожая динамика цен наблюдается и по отношению к мясу кур, уточнили в ведомстве.