Стало известно, какие продукты подорожали за неделю в России
В России в период с 8 по 14 августа подорожали многие продовольственные товары. В частности, цены выросли на свинину, мясо кур, гречку и подсолнечное масло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
По данным ведомства, свинина за неделю подорожала в среднем на 1,54%, мясо кур - на 1,53%. В общей сложности, за 7,5 месяцев цены на эти продукты выросли на 5,89% и на 14,56% соответственно.
В Росстате пояснили, что цена свинины выросла в 69 субъектах РФ. Еще в 9 регионах она не изменилась, а в пяти - даже снизилась. Схожая динамика цен наблюдается и по отношению к мясу кур, уточнили в ведомстве.
Вместе с тем, заметили в Росстате, овощи и фрукты продолжают падать в цене на российских рынках: снижение цен в среднем составляет 2,4%. Меньше всего подешевели бананы - на 0,2%, сильнее всего - репчатый лук, на 7,6%.