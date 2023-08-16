Назван способ резко снизить курс доллара в России

Введение обязательной продажи валютной выручки — это способ резко снизить курс доллара, однако такой вариант более непредсказуем, чем повышение процентной ставки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов.

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При этом, по мнению экономиста, повышение процентной ставки еще будет влиять на снижение курса доллара.

«Это не происходит одномоментно. Если дальше идти по пути усиления административного давления на курс, то это введение обязательной продажи валютной выручки, возврат к этому», — рассказал Абрамов.

Однако этот путь более сложный, потому что сейчас операции с валютной выручкой крупных экспортеров привязаны к импорту разных товаров, поделился эксперт.

«Грубо говоря, экспортеры оставляют деньги за рубежом для того, чтобы оплачивать импорт. Если эти деньги вернутся в Россию, то снизятся возможности импорта. Этот путь, конечно, более эффективен, чем ставка, но он более непредсказуем по последствиям», — заключил он.