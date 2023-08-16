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Газ в Европе резко подешевел

Цены на газ в Европе во время торгов на лондонской бирже ICE в среду, 16 августа, упали почти на пять процентов. Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF резко подешевели до 420 долларов за кубометр, свидетельствуют данные площадки.

Газ в Европе резко подешевел
© Lenta.ru

На начало торгов стоимость газа составляла 460,5 доллара за кубометр. С момента закрытия прошлого дня топливо выросло в цене на 4,3 процента, на 19 долларов. На пике стоимость фьючерсов достигала 480,3 доллара. Однако к завершению торгов цены начали снижаться — вплоть до уровня в 419,9 доллара за кубометр.

Днем ранее газ дорожал на 15 процентов на фоне опасения новой волны жары в регионе, а также проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из-за забастовок рабочих в Австралии, которые могут поставить под угрозу десять процентов мировых поставок. Если сотрудники предприятий Wheatstone и Gorgon на Северо-Западном шельфе страны не выйдут на работу, это подорвет половину экспортных мощностей Австралии.

В августе стоимость СПГ подскочила до 206 750 долларов, а цена перевозки топлива — до 284 750 долларов. Более чем двукратное подорожание доставки топлива объяснили опасениями по поводу возможной нехватки танкеров перед началом следующего отопительного сезона. Некоторые трейдеры стали запасать топливо и использовать суда как плавучие хранилища. Таким образом они намерены дождаться подорожания топлива по мере похолодания в регионе.

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