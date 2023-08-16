ФРС зафиксировала риски увеличения уровня инфляции в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, фиксирует риски повышения уровня американской инфляции, в связи с этим планирует продолжать повышать базовую процентную ставку. Об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 25-26 июля заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

"В условиях, когда инфляция все еще значительно превышает долгосрочный целевой показатель комитета [в 2%], а рынок труда остается жестким, большинство участников [заседания] по-прежнему фиксируют значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - говорится в протоколе заседания.

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В финрегуляторе считают, что если текущие условия не изменятся, то ставку придется продолжать повышать. Большинство участников заседания обеспокоены тем, что борьба с инфляцией еще далека от завершения и может потребовать дополнительных мер.

Хотя присутствовавшие на встрече и согласились с тем, что инфляция является "неприемлемо высокой", они также отметили "ряд условных признаков того, что инфляционное давление может ослабнуть".

"Почти все" члены комитета, включая не имеющих права голоса, высказались за повышение ставки. Однако те, кто высказался против, подчеркнули, что, по их мнению, комитет может в сентябре не повышать ставку и понаблюдать за тем, как предыдущие повышения влияют на экономические условия в стране. "Участники заседания в целом отметили высокую степень неопределенности в отношении совокупного воздействия на экономику предыдущих ужесточений денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.

ФРС по итогам июльского двухдневного заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам июля на 3,2% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 3%. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении повысилась впервые с июня 2022 года, когда был зафиксирован рекордный за 40 лет показатель в 9,1%. После этого на протяжении года эта цифра снижалась. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания допустил повышение ставки в сентябре и исключил возможность ее понижения в 2023 году.