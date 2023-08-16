Киев исключил переговоры о продлении контракта на транзит газа в ЕС

Киев не планирует вести переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Об этом пишет РБК.

«Мы [Украина] точно не будем стороной переговоров с россиянами», - подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что в 2024 станет понятно, смогут ли европейские страны выжить без российского газа.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что прекращение поставок российского газа на фоне окончания пятилетнего контракта в 2024 году приведет к коллапсу германской промышленности.