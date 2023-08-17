Мосбиржа зафиксировала массовую дестабилизацию котировок акций

В первой половине августа Московская биржа зафиксировала «массовые дестабилизации по ценным бумагам», сейчас торговая площадка анализирует их для «выработки дополнительных мер», следует из данных биржи (есть у Frank Media).

© Frank Media

Так, из-за резкого колебания котировок за две недели августа Мосбиржа провела 122 дискретных аукциона, в то время как за весь июль — 57, а в июне — всего 38. Дискретный аукцион был введен в 2013 году и заменил приостановку торгов на рынке акций в условиях волатильности. В период дискретного аукциона участники торгов и их клиенты могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг, цена которых будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме. Как отмечают в пресс-службе торговой площадки, механизм дискретных аукционов работает — в большинстве случаев стоимость бумаг стабилизируется после их проведения.

Видео дня

Раньше эта технология применялась только к индексу Мосбиржи, когда он отклонялся более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, и ценным бумагам из базы расчета индекса биржи. Однако в конце мая площадка расширила его на все торгуемые акции и депозитарные расписки — теперь дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут.