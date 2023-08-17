Российская валюта в четверг утром укрепляется к основным иностранным валютам. По состоянию на 8.54 мск курс доллара опустился на 79 копеек, до 93,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро к этому времени тоже снизился - на 1,01 рубля, до 102,19 рубля.

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Валютный рынок отреагировал на шаг регулятора. Сразу после оглашения решения иностранная валюта начала демонстрировать рост по отношению к рублю.