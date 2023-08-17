Рубль продолжает укреплять свои позиции в четверг. По состоянию на 12:55 мск курс доллара упал на 1,91%, до 92,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Американская валюта упала на 9 рублей к 14 августа – дате, когда был зафиксирован пик его курса (101,75 рубля). По состоянию на 12:54 мск курс евро опустился на 2,19%, до 100,96 рубля. Европейская валюта в последний раз была ниже 103 рублей в начале месяца.

Рубль демонстрирует рост в связи с сообщениями об отсутствии у властей РФ планов по введению норм по продаже экспортной выручки и ограничению на движение капитала.