Европа довела запасы газа до максимума раньше срока
Страны Европы заполнили подземные газовые хранилища (ПХГ) на 89,89 процента, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передает ТАСС. При этом выполнить план государствам удалось раньше срока — весной ЕК установила, что страны должны довести запасы газа до 90 процентов к 1 ноября.
«Это отличный результат», — констатировал Кеерсмакер, отметив, что добиться таких успехов региону удалось в том числе благодаря аномально теплой зиме.
Официальные данные подтверждают слова Кеерсмакера. Уже перевыполнили план Испания, Хорватия, Швеция, Словакия, Чехия, Нидерланды, Польша, Португалия, Германия и Австрия. Меньше всего заполнены ПХГ Латвии (76,9 процента) и Румынии (82 процента). В целом хранилища газа в Европе заполнены гораздо сильнее, чем в среднем за последние годы.
Несмотря на то, что с уже имеющимися запасами Европа, как ожидается, удачно пройдет следующий отопительный сезон, страны продолжают увеличивать объем хранилищ. В частности, это делается за счет ПХГ Украины, которые могут добавить к текущим объемам 10 процентов. При этом Киев получит дополнительный доход, отмечает европейская исследовательская организация Bruegel.
Стоимость газа в Европе в летние месяцы находится в диапазоне 330-430 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на то, что в ходе торгов 17 августа на бирже ICE цены растут, прибавляя около трех процентов с начала дня (443 доллара за тысячу кубометров), они по-прежнему более чем в восемь раз ниже, чем год назад.