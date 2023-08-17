Бразилия закупила в России рекордные объемы нефтепродуктов

Бразилия в августе намерена нарастить объемы импортируемых из России нефтепродуктов на 25% (по сравнению с июлем текущего года), увеличив их до 235 тыс. баррелей в сутки. Об этом передает Bloomberg.

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Этот показатель импорта российского черного золота является рекордным для бразильского государства. В сухом остатке в августе месяце Москва выйдет на I место по объемам поставок нефтепродуктов в Бразилию, перегнав Соединенные Штаты, информирует агентство, ссылаясь на информацию аналитической компании Kpler.

Подчеркивается, что увеличение поставок нефтепродуктов из РФ в Бразилию началось в феврале этого года. В текущем месяце вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, введенное Евросоюзом и государствами G7, а также введен потолок стоимости: для нафты, дизеля, бензина и керосина на уровне $100 за баррель, а для мазута $45.

По сведениям Kpler, Бразилия стала вторым по объемам импортером дизтоплива из России, уступая только Турции. Согласно аналитике компании, российское дизтопливо Бразилия приобретает со скидкой $10–15 за баррель.