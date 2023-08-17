Бразилия закупила в России рекордные объемы нефтепродуктов
Бразилия в августе намерена нарастить объемы импортируемых из России нефтепродуктов на 25% (по сравнению с июлем текущего года), увеличив их до 235 тыс. баррелей в сутки. Об этом передает Bloomberg.
Этот показатель импорта российского черного золота является рекордным для бразильского государства. В сухом остатке в августе месяце Москва выйдет на I место по объемам поставок нефтепродуктов в Бразилию, перегнав Соединенные Штаты, информирует агентство, ссылаясь на информацию аналитической компании Kpler.
Подчеркивается, что увеличение поставок нефтепродуктов из РФ в Бразилию началось в феврале этого года. В текущем месяце вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, введенное Евросоюзом и государствами G7, а также введен потолок стоимости: для нафты, дизеля, бензина и керосина на уровне $100 за баррель, а для мазута $45.
По сведениям Kpler, Бразилия стала вторым по объемам импортером дизтоплива из России, уступая только Турции. Согласно аналитике компании, российское дизтопливо Бразилия приобретает со скидкой $10–15 за баррель.
Помимо прочего в сообщении Bloomberg указывается, что с июня Бразилия начала импортировать из нашей страны бензин, хотя и в гораздо меньших объемах, прогнозируется также рост поставок российской нафты. В Kpler полагают, что динамика наращивания поставок из России сохранится и далее.