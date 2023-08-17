Рубль компенсировал потери августа

Курс рубля в четверг, 17 августа, продолжил уверенный рост на фоне мер финансовых регуляторов по стабилизации национальной валюты. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что подъем курса рубля наблюдается четвертый торговый день подряд.

По данным агентства, курс доллара за день упал до 93,77 рубля, юаня - до 12,77 рубля, евро - до 101,66 рубля.

Таким образом, уточнили эксперты, курсы иностранных валют фактически вернулись на уровни начала августа.

Представитель «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин пояснил, что на динамику курса повлияли «резкий подъем ключевой ставки и неформальные договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов выручки».