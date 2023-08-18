GIE: Европа заполнила свои хранилища газа до 90%

По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились в 7.00 мск 17 августа) подземные хранилища газа заполнены на 90,12%. Всего в них находятся порядка 99,5 млрд кубометров. 10 августа сообщалось, что Германия столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ. Ее исполнительный директор Себастьян Блешке уточнил, что такая проблема может возникнуть у крупнейшей экономики Европы при отсутствии новых терминалов для приема сжиженного природного газа, хранилищ и газопроводов.