Экономист допустил постепенный рост курса доллара

Фундаментальные причины снижения курса рубля по отношению к доллару не устранены, поэтому американская валюта продолжит укрепляться. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ленте.ру»

Эксперт считает, что курс доллара может подняться до 110 рублей.

По словам Беляева, ожидалось, что решение Центрального банка России увеличить ключевую ставку до 12% поможет пресечь снижение курса рубля, но этого не произошло.

«Произошла какая-то коррекция ажиотажного хвостика, который вырос на фоне многомесячного тренда, его действительно удалось отсечь и пресечь с помощью высокой ключевой ставки, но внутреннюю болезнь это никоим образом не исправило», — поделился своим мнением финансовый аналитик.

Беляев считает, что рубль продолжит снижаться, поскольку фундаментальные факторы никуда не делись и только усугубились ключевой ставкой, экономический механизм работает тяжело. В первое время ожидается «передышка колебаний», так как они происходят в психологической сфере, и спекулянты еще вносят свою лепту, поэтому курс доллара колеблется то вверх, то вниз вокруг 95.

Потом этот тренд продолжит свое движение по снижению курса российской валюты. Вероятно, курс доллара повысится до 111 рублей, спрогнозировал эксперт.