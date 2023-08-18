Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 18:01 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,35% — до 3 100,3 пункта. К 18:16 мск индекс Мосбиржи поднялся до 3 102,48 пункта (+1,42%), индекс РТС находился на уровне 1 044,22 пункта (+1,49%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,61%, до 3 077,78 пункта, индекс РТС снизился на 0,62%, до 1 035,36 пункта.