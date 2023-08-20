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Россия вышла в лидеры по поставкам нефти в КНР за январь — июль 2023 года

За январь — июль 2023 года Россия поставила в Китай 60,66 миллиона тонн нефти на 32,106 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 августа главным таможенным управлением КНР.

Россия вышла в лидеры по поставкам нефти в КНР за январь — июль 2023 года
© globallookpress.com

Как уточняет «Прайм», рост объема поставок за январь — июль составил 25,2% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году.

На втором месте по поставкам нефти в КНР расположилась Саудовская Аравия — 52,167 миллиона тонн на 31,54 миллиарда долларов, далее идут Ирак (34,93 миллиона тонн на 19,9 миллиарда долларов), Малайзия (29,46 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов) и ОАЭ (25,02 миллиона тонн на 15,53 миллиарда долларов).

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о сотрудничестве при поставках природного газа по «дальневосточному» маршруту. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 13 июня.

Соглашение предусматривает условия поставок газа из России в Китай по этому маршруту, в том числе через трансграничный участок на реке Уссури в районе города Дальнереченска. Стороны договорились, что будут оказывать содействие своим газовым корпорациям для своевременного ввода в эксплуатацию трансграничного участка газопровода и обеспечения транспортировки по нему природного газа.

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