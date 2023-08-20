Россия вышла в лидеры по поставкам нефти в КНР за январь — июль 2023 года

За январь — июль 2023 года Россия поставила в Китай 60,66 миллиона тонн нефти на 32,106 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 августа главным таможенным управлением КНР.

Как уточняет «Прайм», рост объема поставок за январь — июль составил 25,2% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году.

На втором месте по поставкам нефти в КНР расположилась Саудовская Аравия — 52,167 миллиона тонн на 31,54 миллиарда долларов, далее идут Ирак (34,93 миллиона тонн на 19,9 миллиарда долларов), Малайзия (29,46 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов) и ОАЭ (25,02 миллиона тонн на 15,53 миллиарда долларов).

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о сотрудничестве при поставках природного газа по «дальневосточному» маршруту. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 13 июня.