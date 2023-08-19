Экспорт украинского зерна резко упал после выхода РФ из зерновой сделки
Экспорт украинского зерна и масел рухнул на треть после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства УкрАгроКонсалт.
«Треть украинского экспорта сельскохозяйственных культур была сведена на нет после того, как черноморские порты были эффективно заблокированы в прошлом месяце», - пишет агентство.
В итоге Украина смогла экспортировать только 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели (до 15 августа) по сравнению с 4,4 и 4,8 млн тонн в мае и июне, когда черноморская сделка еще была в силе.
Пока выхода из ситуации нет. Надежды на речные перевозки не оправдываются. Украинская компания Agrotrade Group перенаправила экспорт зерна через порты на Дунае. Однако транспортные расходы здесь выше на 50%. Кроме того, наращивание объемов может оказаться невозможным, поскольку два дунайских порта - Измаил и Рени – также попали в зону военных действий.
По данным экспертов, во многих украинских регионах фермеры задумаются об уменьшении посевов озимых, поскольку рыночные цены не смогут покрыть расходы на транспортировку зерна.
Агентство сообщает, что даже в военное время Украина остается важным мировым экспортером зерна, а черноморская сделка, от которой Россия отказалась 17 июля, помогала «успокоить мировые цены и сохранить продовольственные потоки».
«Собственная торговля зерном в России выигрывает от слабости Украины. Экспорт ее урожая находится на подъеме и, как ожидается, составит почти четверть мировой торговли пшеницей в сезоне 2023-24», - резюмирует Bloomberg.