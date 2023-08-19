Экспорт украинского зерна резко упал после выхода РФ из зерновой сделки

Экспорт украинского зерна и масел рухнул на треть после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства УкрАгроКонсалт.

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«Треть украинского экспорта сельскохозяйственных культур была сведена на нет после того, как черноморские порты были эффективно заблокированы в прошлом месяце», - пишет агентство.

В итоге Украина смогла экспортировать только 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели (до 15 августа) по сравнению с 4,4 и 4,8 млн тонн в мае и июне, когда черноморская сделка еще была в силе.

Пока выхода из ситуации нет. Надежды на речные перевозки не оправдываются. Украинская компания Agrotrade Group перенаправила экспорт зерна через порты на Дунае. Однако транспортные расходы здесь выше на 50%. Кроме того, наращивание объемов может оказаться невозможным, поскольку два дунайских порта - Измаил и Рени – также попали в зону военных действий.

По данным экспертов, во многих украинских регионах фермеры задумаются об уменьшении посевов озимых, поскольку рыночные цены не смогут покрыть расходы на транспортировку зерна.

Агентство сообщает, что даже в военное время Украина остается важным мировым экспортером зерна, а черноморская сделка, от которой Россия отказалась 17 июля, помогала «успокоить мировые цены и сохранить продовольственные потоки».