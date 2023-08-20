Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

На следующей неделе американская валюта будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Аналитик заметил, что в период с 14 по 18 августа курс доллара упал на 6,11%, до 93,38 рубля, евро на 6,58%, до 101,60 рубля, юаня - на 6,71%, до 12,77 рубля.

По его мнению, падение курса основных валют спровоцировало объявление о внеплановом заседании Банка России.

Трейдеры, уточнил эксперт, с тем, чтобы не подвергать опасности открытые позиции, приняли решение избавиться от иностранных валют в ожидании повышения ключевой ставки и введения мер для стабилизации курса рубля.

По его оценке, в дальнейшем на динамику курса валют будут влиять различные факторы, в том числе, цены на нефть.