Газ в Европе резко подорожал

В начале торгов 21 августа цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 18 процентов, превысив отметку в 480 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

© Lenta.ru

В верхней точке газ дорожал до 489 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки скорректировались до 460 долларов. Впрочем, стоимость топлива по-прежнему в разы ниже, чем в августе прошлого года.

Цены поднимаются на фоне растущей напряженности в Австралии, забастовки в среду, 23 августа, если руководство не повысит им зарплату.