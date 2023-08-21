Бывший гид заявил о нелегальности экскурсий по московским подземельям

Экскурсии по московским водостокам не могут быть легальными, спускаться в них во время дождя строго запрещено. Об этом заявил Telegram-каналу «Подъем» Михаил Савкин, который ранее работал гидом на таких экскурсиях.

Ранее в столице пропала связь с группой диггеров, участвовавших в подземной экскурсии.

По словам бывшего гида, группа, скорее всего, хотела посмотреть реку Неглинку, превращенную в подземный водосток. «В ливни даже сотрудники Мосводостока не имеют права спускаться туда по технике безопасности», — пояснил мужчина, подчеркнув, что находиться там крайне опасно.

Посещения московских подземелий, которые организаторы проводили на коммерческой основе, не могли быть согласованы руководством водостока, отметил экс-гид. «Туда никто не имеет права спускаться, кроме сотрудников ЖКХ или метрополитена», — добавил он, отметив, что, несмотря на запрет, экскурсии все равно проводят.