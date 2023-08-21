Назван крупнейший поставщик нефти в Китай
Россия в июле не перестала быть крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, которые были опубликованы 20 августа.
Вместе с тем в связи с уменьшением дисконта и ростом внутрироссийского потребления импорт из России сократился после того, как показатель достиг рекордного уровня.
Уточняется, что поставки из России продемонстрировали в июле на 13% год к году, до 8,06 млн тонн, или 1,9 млн баррелей в день.
За январь-июль импорт нефти из России в Китай возрос на 25% в годовом выражении, до 60,66 млн тонн.
Также зафиксировано сокращение поставок из Саудовской Аравии июле - на 14% в годовом и на 31% в месячном выражении, до 5,65 млн тонн.
Ранее прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году был повышен Международным энергетическим агентством (МЭА) на 0,1 миллиона баррелей. Теперь ожидается, что спрос будет на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки (б/с), следует из августовского доклада организации. Отмечается, что спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки с учетом роста в Китае более чем на 70%.