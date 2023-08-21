Назван крупнейший поставщик нефти в Китай

Россия в июле не перестала быть крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, которые были опубликованы 20 августа.

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Вместе с тем в связи с уменьшением дисконта и ростом внутрироссийского потребления импорт из России сократился после того, как показатель достиг рекордного уровня.

Уточняется, что поставки из России продемонстрировали в июле на 13% год к году, до 8,06 млн тонн, или 1,9 млн баррелей в день.

За январь-июль импорт нефти из России в Китай возрос на 25% в годовом выражении, до 60,66 млн тонн.

Также зафиксировано сокращение поставок из Саудовской Аравии июле - на 14% в годовом и на 31% в месячном выражении, до 5,65 млн тонн.