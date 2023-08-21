Аномальная жара взвинтила мировые цены на соевые бобы

Стоимость ноябрьских фьючерсов на поставки соевых бобов в ходе торгов на Чикагской товарной бирже достигали максимальной с 28 июля отметки — 13,81 доллара за бушель (плюс 2,1 процента). Однако к 15:45 по московскому времени котировки слегка отыграли утренний рост, снизившись до 13,75 доллара, свидетельствуют данные площадки.

Bloomberg США. Так, в Айове, Иллинойсе и Небраске, которые являются крупными производителями кукурузы и сои, действуют предупреждения об аномальной жаре.

Согласно прогнозам метеорологов, с середины по конец августа средние температуры в этих штатах поднимутся до рекордных значений. В компании Agriturismo предрекли сохранение «теплового купола» как минимум в течение недели. Это обстоятельство может негативным образом сказаться на итоговом урожае бобов, предупреждают эксперты. Однако за последнее время условия для посева изменились в лучшую сторону из-за кратковременных дождей на Среднем Западе США.