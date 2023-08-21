В Минсельхозе опровергли информацию о крупном росте цен на хлеб

В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что информация о крупном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там также добавили, что динамика цен на хлеб будет укладываться в рамки общей инфляции.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», – заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что за последний год цена хлеба в России почти не менялась, а цена на муку у производителей упала примерно на 15%. Ведомство утверждает, что постепенное повышение цен на зерно не приведёт к резкому повышению цены хлеба, а большая часть производственных затрат ляжет на оборудование и логистику.