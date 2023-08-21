В Европе выросли цены на газ

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе выросла почти на 10% до 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов газ в Европе стоил 378,1 доллар за тысячу кубометров. Это стало ценовым максимум 21 августа. В течение дня стоимость топлива падала до 427,9 долларов. По итогам торгов газ в Европе стоил 450,1 долларов (плюс 9,7%). В воскресенье, 20 августа, он торговался по 410,4 долларов за тысячу кубометров.