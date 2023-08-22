Цена на нефть марки Brent поднялась до $85,7 за баррель

Цена нефть марки Brent поднялась до $85,7 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Согласно данным торгов, рост составил 1,1% с закрытия предыдущей сессии.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составила $81,6 за баррель. Рост составил 1,21%.

До этого Bloomberg сообщал, что Запад продолжает покупать российскую нефть несмотря на ограничения. Цена на российскую нефть марки Urals в июле превысила установленный странами G7 лимит в $60 за баррель.