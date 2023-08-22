Цена газа в Европе на бирже поднялась выше $500

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник поднялась выше $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет около 8%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $502 за 1 тыс. куб. м, или €44,57 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее Reuters сообщал, что профсоюзы работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии объявили о планах провести забастовку уже 2 сентября.