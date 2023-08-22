Назван возможный потолок цен на газ в Европе

Европейским странам уже удалось заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) более чем на 90 процентов в преддверии отопительного сезона, что является рекордным уровнем. Тем не менее на цены может негативно повлиять погодный фактор: в случае холодной зимы, газ может подорожать до 1000 долларов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

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«Текущий рост цен на газ в Европе связан с забастовками в Австралии. Несмотря на то что страна не поставляет сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС напрямую, сегодня все основные рынки становятся все более связанными: СПГ для Европы является основным источником, поэтому все происходящее в мире сказывается на ценах. По крайне мере больше, чем несколько лет назад», — заметил Салихов.

Вместе с тем экономист отметил, что цены по-прежнему остаются на относительно невысоком уровне — порядка 500 долларов за тысячу кубометров. С другой стороны, в скором времени ожидается сезонный рост цен, который, впрочем, может не оказаться критичным ввиду высокого уровня заполненности ПХГ.

Резкий скачок цен, по словам Салихова, все еще может произойти ввиду неких непредвиденных обстоятельств, например, аномально холодной зимы.

«Будет холодная зима, будет и рост цен, газ может подорожать до 1000 долларов. Но с погодными условиями сложно что-то поделать. В любом случае, СПГ — это глобальный рынок, внешние факторы, в том числе опасения по поводу забастовок заметно на нем сказываются», — заключил экономист.