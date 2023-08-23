Биржевые цены на газ в Европе упали

В среду, 23 августа, биржевая стоимость газа в Европе начала демонстрировать резкое снижение – она упала ниже 400 долларов за тысячу кубометров, потеряв 18%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились на уровне 471,7 доллара (-2,5%) за тысячу кубометров. К 12.45 мск их цена составила 396,4 доллара (-18%).

Накануне стоимость газа в Европе впервые с 15 июня преодолела отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Цены начали расти из-за сообщений о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа в Австралии.